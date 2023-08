Jak dzisiaj wyglądają „Żony Hollywood”? Polacy pokochali Ewę, Kingę i Panią Chanelową! Zobaczcie zdjęcia!

„Żony Hollywood” czyli wielkie pieniądze i dramaty

„Żony Hollywood” był to reality show stacji TVN, który skupiał się na bogatym i luksusowym życiu Polek na co dzień mieszkających w Ameryce. Z pozoru banalny pomysł okazał się wielkim sukcesem, a Polacy pokochali bohaterki produkcji! Każda z nich była inna i wnosiła własną energię do programu. Szybko okazało się, że to nie tylko szczęście stało za ich sukcesem, ale i ciężka i długa praca, oraz wiara we własne możliwości. Eva Halina Rich, Kinga Korta, Helena Deeds, Iwona Burnat, czy Helena Kolodziey zdobyły sympatię widzów i dużą popularność w swojej ojczyźnie. Co słychać u nich dzisiaj i jak się zmieniły?

Kto wystąpił w pierwszych sezonach programu „Żony Hollywood”?