„Jednostka specjalna Dunaj”. Kultowy niemiecko-austriacki serial kryminalny w Stopklatce!

O czym jest „Jednostka specjalna Dunaj”?

„Jednostka specjalna Dunaj” to austriacko-niemiecki serial kryminalny, który koncentruje się na pracy policji rzecznej patrolującej tytułowy Dunaj. Druga co do wielkości rzeka w Europie to nie tylko atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim komunikacyjny szlak wodny.