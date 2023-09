„Hawaje 5-0”. Remake kultowego serialu w Stopklatce! Zagrała w nim nawet Kendall Jenner! Krzysztof Połaski

Palące słońce, cień wysokich palm, lazurowa woda i fale zachęcające do surfingu – właśnie w takich okolicznościach przyrody działa jednostka specjalna, która nie cofnie się przed niczym, by ocalić ludzkie życie. Hawaje to raj na ziemi, ale nawet tu dochodzi do zbrodni. Ściganiem przestępców na tropikalnej wyspie zajmuje się tytułowa komórka policji stanowej „Hawaje 5-0”. Nominowany do Emmy i Złotych Globów serial będzie można zobaczyć premierowo w poniedziałek, 2 października od godz. 17:00.