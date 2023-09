„Wielcy ludzie wielkich wojen”. Nagradzany serial dokumentalny z polską emisją! Krzysztof Połaski

„Wielcy ludzie wielkich wojen” to serial dokumentalny o trzech niszczycielskich dekadach minionego stulecia widzianych oczami osób, które w młodości walczyły w okopach I wojny światowej, by dwie dekady później doprowadzić świat do kolejnego globalnego konfliktu. Kim byli przywódcy walczących ze sobą państw? Jak wyglądała ich droga na szczyt? Jak pierwsza wojna doprowadziła do następnej, jeszcze bardziej wyniszczającej? Serial „Wielcy ludzie wielkich wojen” w Stopklatce już od 8 września.