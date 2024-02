Joanna Trzepiecińska pokazała najmłodszego syna! 21-letni Karol to żywa kopia mamy!

Joanna Trzepiecińska to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Urodzona w 1965 roku aktora, zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli Alutki z serialu„Rodzina zastępcza”. Prywatnie aktorka była żoną pisarza i publicysty Janusza Andermana. Para doczekała się dwójki synów: urodzonego w 2001 roku Wiktora i Karola, który przyszedł na świat w 2003 roku. Niestety małżeństwo aktorki nie przetrwało. Pisarz po rozstaniu z Joanną Trzepiecińską związał się z inną kobieta, zaś artystka musiała samotnie wychowywać swoich dwóch synów.

Macierzyństwo to jest akurat najtrudniejszy obszar mojego życia, ponieważ ja moich chłopców wychowuję sama, bo tak się potoczyły losy z ojcem dzieciaków, że nie chciał się nimi zajmować. To jest bardzo przykre. To był moment takiego ogromnego rozczarowania życiowego. Człowiek, któremu zaufałam, człowiek, który był ojcem moich dzieci, nie stanął na wysokości zadania. Okazał się kimś marnym, a tak o nim nie myślałam wcześniej - wyznała swego czasu Joanna Trzepiecińska w TVN.