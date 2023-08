Jolanta Buczkowska od 42 lat jest ideałem kobiety Zbigniewa Buczkowskiego. Gdyby nie mama, aktor skończyłby jako stary kawaler! Karol Gawryś

Zbigniew Buczkowski to nie tylko wybitny aktor, ale także kochający mąż. Od 42 lat jego serce jest zarezerwowane dla Jolanty, którą kocha do szaleństwa. Co ciekawe, gdyby nie mama artysty, aktor mógłby skończyć jako stary kawaler!