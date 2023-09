„Sny pełne dymu”. Krzysztof Globisz przeszedł udar, ale nie poddał się. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda słynny aktor! Jest w świetnej formie

Krzysztof Globisz walczy ze skutkami udaru. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda słynny aktor! W jakiej jest formie?

Krzysztof Globisz to postać, której przedstawiać nie trzeba. W polskim kinie i teatrze obecny jest od lat. To właśnie on dał widzom charyzmatyczne role w takich filmach jak chociażby „Krótki film o zabijaniu", „Balanga", „To ja, złodziej", „Ożenek", „Superprodukcja", „Anioł w Krakowie", „Tak czy nie?", „Oficer", „Egzamin z życia", „Odwróceni", „Czas honoru" czy „Leśniczówka".

W 1980 roku Krzysztof Globisz ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie i niemal natychmiastowo zaliczył profesjonalny debiut na scenie, w spektaklu „Ameryka" w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Na moment związał się z tym teatrem, jednak już we wrześniu 1981 roku znalazł się w zespole Teatru Starego w Krakowie, w którym jest do dzisiaj! Teraz nie sposób wymienić wszystkich ról, za które został doceniony i nagrodzony Krzysztof Globisz.