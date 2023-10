Julia Marcinkowska zaczęła karierę jako dziecko. Dzisiaj jest jedną z najpiękniejszych Polek! Teraz pojedzie na Miss International 2023!

Czym jest konkurs Miss International?

Jednym z elementów prezentacji podczas finałowej gali jest pokaz w stroju narodowym, który zaprojektowała dla Julii młoda artystka: LaRosA Agnieszka Rosłaniec. Kreacja inspirowana jest polskimi kwiatami. Symbolizuje ludzki rozkwit i siłę kobiecości. To także symbol miłości do natury i symbiozy ze światem.

Konkurs Miss International to jeden z najważniejszych konkursów piękności na świecie, w którym zaprezentuje się 76 kobiet z całego świata. Finałową galę poprzedzi zgrupowanie finalistek, podczas którego poza udziałem w sesjach zdjęciowych i nagraniach, reprezentantki różnych krajów będą poznawać kulturę i zabytki Japonii. Julka wylatuje do Tokio już 11 października.

Kim jest Julia Marcinkowska?

Julia uwielbia muzykę! Jest wokalistką, pisze własne piosenki, a wszystko zaczęło się gdy jako 4-latka wystąpiła w programie „Od przedszkola do Opola”. Później jako 8-latka została zaproszona do programu „Przebojowe dzieci”, a w roku 2021 była uczestniczką 12. edycji „The Voice of Poland”. Jest laureatką kilkudziesięciu festiwali wokalnych, muzycznych i teatralnych. Wystąpiła też za granicą- na festiwalu „My XXI-wiek” w Bułgarii, zdobywając 1 miejsce jako członkini zespołu wokalnego. Tańczy, gra w spektaklach oraz na fortepianie – ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w klasie tego instrumentu. Niedawno rozpoczęła pracę jako lektor głosowy w spotach reklamowych.