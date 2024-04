„Kanapowczynie”. Julia wzięła ślub! Tak się prezentuje u boku sporo chudszego męża

Gwiazda „Kanapowczyń” wzięła ślub!

Julia Bożek to postać, którą z pewnością dobrze kojarzą widzowie telewizji TTV. Wystąpiła ona w 1. edycji programu „Kanapowczynie”, gdzie wraz z czterema innymi cierpiącymi na otyłość kobietami starała się odmienić swoje życie i pozbyć nadprogramowych kilogramów. Choć udało jej się zrzucić 17 kilogramów, to niestety w przeciwieństwie do większości uczestniczek, nie udało się na długo utrzymać tego efektu.