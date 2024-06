Katarzyna Zdanowicz już tak nie wygląda! Piękna prezenterka przeszła odważną metamorfozę!

Katarzyna Zdanowicz od pewnego czasu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek telewizyjnych w Polsce. Urodzona w 1983 roku prezenterka po raz pierwszy miała okazję zaprezentować się szerszemu spektrum widzów w TVN24, gdzie prezentowała m.in. informacje newsowe emitowane w „Dzień dobry TVN”. W październiku 2021 roku Katarzyna Zdanowicz rozstała się z TVN-em, a jej odejście było szeroko komentowane w świecie mediów. Niedługo później okazało się, że dziennikarka dołączyła do Polsatu, gdzie została jedną z prowadzących wieczorne wydania „Wydarzeń”.

Idzie nowe, dla mnie również zawodowo, jestem pełna energii i nadziei. Zapraszm Was przed ekrany TV dzisiaj o 18.50, debiutuję jako prowadząca główne wydanie weekendowych Wydarzeń w Polsat i Polsat News. Wierzę, że z większością z Was będziemy się tutaj spotykać regularnie. Trzymajcie kciuki za mnie, tak ja trzymam za powodzenie każdego z Was - pisała tuż przed swoim debiutem w „Wydarzeniach” Katarzyna Zdanowicz.