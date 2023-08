Klaudiusz Sevković w „Big Brotherze” podbił serca Polaków! Jego syn, Tiger to dziś dorosły mężczyzna. Przystojny jak ojciec?

Barbara Kurdej-Szatan to jedna z najbardziej lubianych, polskich aktorek. Nie tak dawno padła jednak ofiarą skandalu, kiedy to jej wypowiedź na temat pracy Straży Granicznej wywołała niemałe…

Tiger wyrósł na prawdziwego przystojniaka!

Tiger jest najmłodszym dzieckiem Klaudiusza i Caroline Sevkoviców. Niedawno skończył on już 22 lata i wyrósł prawdziwego mężczyznę! Może się on pochwalić wysportowaną sylwetką, którą zawdzięcza m.in. treningom w piłkarskiej drużynie z niemieckiej okręgówki FC Deisenhofen. Na Instagramie gwiazdy „Big Brothera” co jakiś czas pojawiają się wspólne fotografie ojca z synem, na których internautki nie szczędzą komplementów po adresem młodszej pociechy Klaudiusza.