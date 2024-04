Koniec „Love Island. Wyspa miłości 9”, koniec miłości. Angelika Juraszek i Mateusz Bębnowski już nie są razem! Redakcja Telemagazyn

Programy telewizyjne rządzą się swoimi sprawami. Świetnym tego przykładem jest „Love Island. Wyspa miłości”, gdzie uczestnicy często kompletnie nic do siebie nie czują, parując się jedynie po to, aby dotrzeć do finału i liczyć na wygraną. Tuż przed finałem z „Love Island 9” odpadli Angelika Juraszek i Mateusz Bębnowski. I słusznie, bo oboje nie są już razem.