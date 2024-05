Krystian Wieczorek w objęciach swojej 17 lat młodszej żony. Maria Wieczorek zachwyca urodą!

Związek Krystiana Wieczorka i Marii Szafirskiej

Krystian Wieczorek to jeden z tych aktorów, którego trudno nazwać skandalistą. Zachwyca swoją grą, a widzowie zacierają ręce na każdą kolejną rolę przystojnego aktora. Wieczorek długo był kawalerem, aż na jego drodze pojawiła się piękna i 17 lat młodsza Maria Szafirska. Poznali się na planie „M jak miłość” i zaiskrzyło do tego stopnia, że dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami!

Premiera spektaklu „Miłość i polityka”

Komedia przenosi widza do miejsca, gdzie miłość, władza i pieniądze stanowią stawkę w nieustannej walce. Nie brakuje więc dynamicznej akcji, zaskakujących wydarzeń i dobrego humoru. Minister Bertrand Guéraud kocha ojczyznę i żonę, ale jeszcze bardziej rajcują go pieniądze. By dorobić się fortuny, prowadzi podejrzane interesy i notorycznie łamie prawo. Przez lata pławi się w luksusach i prowadzi życie jak z bajki. Nie spodziewa się, że w jednej sekundzie cały jego świat może lec w gruzach. A wszystko za sprawą teczki z kompromitującymi go materiałami, która trafiła w niepowołane ręce. Jak wysoką cenę będzie w stanie zapłacić, żeby uniknąć skandalu? Do czego posunie się, by prawda nie wyszła na jaw? Chyba nikt nie spodziewa się, jak zakończy się ta pełna zwrotów akcji historia.