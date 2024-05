Krzysztof i Karina Bosakowie brylują w najlepsze z półroczną córeczką! Grzegorz Braun aż nie nadążał z podpisywaniem gaśnic!

Krzysztof i Karina Bosakowie pochwalili się niedawno narodzoną córeczką!

W połowie listopada zeszłego roku media ochoczo rozpisywały się o Krzysztofie Bosaku . Nie chodzi tu jednak polityczne poczynania jednego z liderów Konfederacji, ale o fakt, że obecny Wicemarszałek Sejmu po raz trzeci został ojcem. On i jego żona Karina Bosak , która po minionych wyborach parlamentarnych również dostała się do Sejmu, 18 listopada powitali na świecie córeczkę Emilię Marię.

Trzecie dziecko z pewnością mocno zmieniło życie Krzysztofa i Kariny Bosaków, zwłaszcza gdy trzeba pogodzić opiekę nad półroczną pociechą z wspieraniem kolegów z partii w trwającej właśnie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wygląda jednak na to, że popularne polityczne małżeństwo świetnie godzi obie te rzeczy.

W niedzielne południe w Radomiu odbyła się wyborcza konwencja Konfederacji, na której Krzysztof i Karina Bosakowie zachęcali wyborców do głosowania na członków ich partii. Małżeństwo postanowiło nie tylko pojawić się na tym wydarzeniu ze swoją półroczną córeczką, ale zabrali ją nawet ze sobą na scenę, z której przemawiali do wyborców! Patrząc na zdjęcia z konwencji można być pod wrażeniem zachowania małej Emilki, która była niezwykle spokojna, a całe to wyborcze zamieszanie zdawało się nie robić na niej żadnego wrażenia!