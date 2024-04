Krzysztof Rutkowski nie zawsze miał kwadratową fryzurę. Dawniej wyglądał zupełnie inaczej! Zobacz stare zdjęcia słynnego detektywa

Przeszczep włosów z tyłu głowy na środek czy na zakola to dzisiaj żaden problem, ale - patrząc na najnowsze fotografie pana Rutkowskiego - wnioskuję, że nie poddał się on temu zabiegowi - tłumaczy mistrz grzebienia, prosząc jednak o zachowanie anonimowości. - Dzisiaj znamy dwie doskonałe metody likwidowania łysiny. Pierwsza to peruka nowej generacji, tak przyczepiana do skóry głowy i zrobiona z takich włosów, że właściwie nie do odróżnienia od naturalnego uczesania. (...) Jest też drugi sposób, znany od niedawna - kontynuuje stylista. - To tzw. natryskowe zagęszczanie włosów. Buteleczka sprayu z drobinkami włosów kosztuje ok. 150 zł. Spryskanie nimi głowy każdą fryzurę uczyni gęstą przynajmniej na tydzień. Potem zabieg trzeba powtórzyć.