Kylie Jenner pokazała się topless! 26-latka jest jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie!

Kim jest Kylie Jenner?

Kylie jednak chciała też sama zapracować na własny sukces, pochodzenie ze znanej rodziny jej nie satysfakcjonowało. Mając zaledwie 18 lat założyła swoją własną markę kosmetyków, Kylie Cosmetics, która przyniosła jej ogromny sukces finansowy oraz prestiż. Jej linie produktów, w tym popularne zestawy do ust, palety cieni do powiek i inne kosmetyki, szybko stały się bestsellerami i rozchodziły się jak gorące bułeczki.

Program „Love Island. Wyspa miłości 9” już przeszedł do przeszłości, ale to nie oznacza, że widzowie o nim zapomnieli. Ci wciąż pamiętają o swoich ulubieńcach z wyspy, pilnie śledząc ich poprogramowe…

Kylie Jenner olśniewa urodą

Jednak to nie tylko biznesowy geniusz sprawia, że Kylie Jenner jest tak mocno podziwiana. Jej uroda także przyciąga uwagę milionów ludzi na całym świecie, dzięki czemu zdjęcia modelki zdobią okładki magazynów modowych i kosmetycznych. Jedną z cech, która wyróżnia Kylie Jenner spośród innych celebrytów, jest jej umiejętność do eksperymentowania z wizerunkiem. Zmienia kolory włosów, styl ubierania się i makijaż, co sprawia, że zawsze pozostaje na czele najnowszych trendów. Jej zdolność do transformacji sprawia, że zawsze jest w centrum uwagi, inspirując miliony fanów na całym świecie.