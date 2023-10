„LEGO Masters 4”. To oni będą układać klocki! Poznajcie uczestników programu TVN

GRZEGORZ KURKOWSKI I MICHAŁ SKORUPKA

Michał ma 34 lata i pochodzi z Wrocławia. Jest kierownikiem działu logistyki. Podobnie jak Grzegorz, pierwsze klocki dostał w prezencie jako dziecko, ale na poważnie zajmuje się budowaniem od 2011 roku. Jego inne pasje to motocykle oraz Formuła 1. Panowie są przyjaciółmi, znają się od niemal 12 lat. W swoich pracach przywiązują dużą wagę do szczegółów i estetyki, chętnie budują nawet skomplikowane mechanizmy.

Grzegorz ma 41 lat i mieszka w Poznaniu. Z wykształcenia matematyk, z zawodu product manager w korporacji. Swój pierwszy zestaw klocków dostał jako 10-latek i choć w pewnym momencie porzucił tę pasję na jakiś czas, wrócił do niej w 2009 roku. Od tej pory LEGO to ważna część jego życia.

STANISŁAW KIEŁCZEWSKI I WOJCIECH BODZIANY

Stanisław i Wojciech to uczniowie liceum. Znają się od trzech lat. Obaj uczą się w trybie edukacji domowej, dzięki czemu mają więcej czasu na rozwijanie swoich pasji. Klocki towarzyszą im od wczesnego dzieciństwa. Najbardziej cenią LEGO za to, że oferuje swobodę twórczą, dzięki czemu w trakcie budowania ogranicza ich tylko ich własna wyobraźnia. Wraz ze starszym bratem Wojtka - Aleksandrem, tworzą poznańską grupę nastoletnich budowniczych LEGO. Stachu i Wojtek uważają, że są kreatywni, lubią wyzwania i nie boją się konkurować z budowniczymi o większym stażu.

KASIA MAKOWSKA I MARTYNA LIPNICKA

MIŁOSZ SKARBIEŻ I ALEKSANDRA JAKUBIEC

Miłosz ma 31 lat i aktualnie pracuje jako listonosz. Oprócz klocków, pasjonuje go również futbol - jest zapalonym kibicem AS ROMY. Ola pracuje jako testerka oprogramowania w branży lotniczej, w wolnych chwilach odwiedza escape roomy i gra w gry planszowe. Lubi także podróże i szydełkowanie. Z Miłoszem poznali przez Internet. Po raz pierwszy osobiście spotkali się podczas otwarcia LEGO Store w Poznaniu. W klockach cenią to, jak rozwijają one kreatywność budujących. Choć Ola i Miłosz są jak ogień i woda, świetnie się uzupełniają i tworzą zgrany, uśmiechnięty zespół.

BARTOSZ SASIŃSKI I PIOTR DRYŚ

Bartek ma 37 lat i jest absolwentem gdańskiego ASP. Na co dzień pracuje jako grafik komputerowy, a także zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest miłośnikiem sztuki, fascynują go murale oraz origami. Piotr pracuje w firmie świadczącej usługi Global Mobility, która oferuje kompleksową obsługę prawną pracowników delegowanych. Panowie znają się od 4 lat i poznali się dzięki swoim żonom, które są koleżankami z pracy. Wszystko zaczęło się od wspólnego wieczoru z planszówkami, jednak ich znajomość szybko przerodziła się w „kumpli od klocków”. Przyjaźń Bartka i Piotra sprawia, że są zgranym i skutecznie działającym zespołem, który w programie pokaże swoją kreatywność oraz pomysłowość.

MARTYNA PODLIŃSKA I MARCIN PODLIŃSKI

Martyna ma 29 lat i pracuje w banku, choć z wykształcenia jest biotechnologiem. Marcin to 33-letni inżynier konstruktor, projektuje elementy do konstrukcji jachtów i promów wycieczkowych. Poznali się w 2013 roku i połączyło ich wielkie uczucie. Od 4 lat są małżeństwem. Budowanie z klocków LEGO jest ich ulubioną formą wspólnego spędzania wolnego czasu. Złożone zestawy eksponują w domu na półkach. Obydwoje, oprócz klocków, kochają kwiaty. Martyna łączy te dwie pasje i szczególną sympatią pała do zestawów LEGO z serii botanicznej – wkomponowuje je między żywe rośliny, które uprawia w domu.

Martyna i Marcin to małżeństwo z ogromnym poczuciem humoru, które łączy miłość nie tylko do siebie nawzajem, ale też do budowania z klocków.