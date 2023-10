„Love Island. Wyspa miłości 8”. Bartek zdradził Jaqueline z Karoliną po finale! Kilka dni wcześniej Karolina poszła na całość z Rafałem!

Jeden z najnudniejszych sezonów „Love Island. Wyspa miłości” za nami, jednak to, co wydarzyło się tuż po finale 8. edycji show, szokuje chyba wszystkich! Tuż po finale programu Bartek, który razem z Jaqueline zajął 2. miejsce w show, zdradził ją z Karoliną! Jaqueline opowiedziała o tym, co wydarzyło się w hotelu.

Zdrada po finale „Love Island 8”

Chyba nikt nie spodziewał się tego, co wydarzyło się po finale programu „Love Island. Wyspa miłości 8”. Według opinii wielu widzów, „Love Island 8” było jednym z najnudniejszych sezonów w historii, ale to, co wydarzyło się tuż po finale show, sprawiło, że widzowie aż niedowierzają! Wszystko za sprawą relacji koszykarza Bartka i Jaqueline, którzy zajęli 2. miejsce w programie. Wszystko wskazywało na to, że oboje chcą budować silną i dojrzałą relację, tymczasem tuż po finale programu Jaqueline... przyłapała Bartka i Karolinę w łóżku! Nie wiem, czy doszło do penetracji. Musiałabym tam zajrzeć. Karolina nie miała na sobie dołu i siedziała na Bartku. Weszłam, zobaczyłam, powiedziałam: aha, miłej zabawy, misiaki - wyznała podczas transmisji na żywo Jaqueline, która była zszokowana zachowaniem swojego programowego partnera.

Bartek i Karolina się tłumaczą

Karolina szybko postanowiła wytłumaczyć całą sytuację. Podczas transmisji na żywo przedstawiła swoją wersję wydarzeń, wielokrotnie podkreślając, że to, co widzą widzowie w odcinkach, to wyłącznie 45 minut z całej doby. Karolina podkreślała, ze ciągnęło ją od dawna do Bartka, zresztą ze wzajemnością. Potrafili razem przegadać długie godziny, czego nie można było powiedzieć o relacji Jaqueline z Bartkiem. Karolina opowiedziała o tym, jak Jaqueline ich przyłapała, zaznaczając, że jedynie siedziała na Bartku i się całowali, ale zapewne gdyby nie zostali nakryci, to doszłoby do pełnego zbliżenia.

W pewnym momencie do transmisji dołączył Bartek, który potwierdził to, co mówiła Karolina. Zaznaczał, że nie był blisko z Jaqueline, która miała go... nie dopuszczać do siebie. Zarówno Karolina, jak i Bartek, stwierdzili, że nie są razem, ale będą teraz randkować i chcą się lepiej poznać, aby być może stworzyć związek.

Oboje żałują, że nie powiedzieli Jaqueline o swoim uczuciu. Nie mieli okazji jej przeprosić, bo kobieta nie chciała z nimi rozmawiać, a programowa psycholog wręcz zabroniła im się do niej zbliżać.

Jaqueline odbija piłeczkę

Jaqueline nie chce już rozmawiać ani z Bartkiem, ani z Karoliną. W swojej transmisji przedstawiła swoją perspektywę, gdzie nie do końca wierzy w romantyczne uczucie między koszykarzem a zawodniczką MMA, podkreślając, że kilka dni przed finałem Karolina... poszła na całość z Rafałem, a odgłosy ich igraszek były tak głośno, że nawet Bartek miał być tym zniesmaczony!

Co ciekawe, Jaqueline dodała, że Bartek wielokrotnie obgadywał Karolinę w programie, mówiąc, że m.in. kobieta nie powinna się tak zachowywać i że jest mu wstyd, że... z nią był! Co sądzicie o tej sytuacji?