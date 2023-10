„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 30. Za nami ostatnie przeparowanie w tej edycji! Z programem pożegnał się Kuba!

Zaczęli z entuzjazmem, wesoło, a jednak coś poszło nie tak. Mimo że Karolina i Rafał bardzo ucieszyli się ze wspólnej nocy sam na sam, to jednak w trakcie romantycznego wieczoru dziewczyna nagle zeszła na temat... Kuby. Chyba nie do końca trafiony temat w tych okolicznościach. - Chcę być szczera z Kubą. Dobrze mi się z nim rozmawia, potrafię się przy nim zawstydzić, ma przeuroczy uśmiech - postanowiła opowiedzieć Rafałowi po chwilach namiętności z nim...

Które pary są najmocniejsze?

Kryjówka to nie tylko miejsce namiętności i uniesień, ale także wyznań, dzięki którym partnerzy często dowiadują się o sobie zaskakujących rzeczy. - To musi zostać między nami - Karolina zaczęła rozmowę z Laurą. - Rafał był striptizerem! - wyznała. Czy to problem? Absolutnie nie! - Jak on dla mnie zatańczył! Czułam się jak w filmie! - stwierdziła Islanderka.

„A może by się tak bujnąć nad morze? Sprawdźcie, czy umiecie utrzymać się na jednej fali” - odczytali SMS Sofi i Albert i ruszyli poza willę. Na randce poza miłym piknikiem i romantycznymi chwilami mieli czas na trochę zabawy i adrenaliny. Pływanie na SUP-ach i łapanie andaluzyjskiego słońca to idealne warunki, żeby się do siebie zbliżyć. A może także pomyśleć o wspólnym życiu po zakończeniu programu?

Podczas wieczoru pełnego emocji w willi brakowało tylko Karoliny Gilon i zaproszenia do Kręgu Ognia. - Czas na ostateczne porządki w tym sezonie „Love Island. Wyspa miłości” - ogłosiła prowadząca i zapowiedziała, że tym razem wybór par należy do dziewczyn. Jak łatwo było policzyć, w programie pozostawała nieparzysta liczba uczestników, a taka sytuacja w tygodniu finałowym jest niedopuszczalna.