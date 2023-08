„M3GAN”. Głośny horror już na SkyShowtime. Nowe oblicze kina grozy?

Jest więcej niż tylko zabawką. Jest częścią rodziny. Najbardziej kreatywne umysły w branży horrorów — James Wan, twórca filmów z cyklu Saw, Insidious i The Conjuring, oraz Blumhouse, producent serii Halloween, filmów The Black Phone i The Invisible Man — przedstawiają nowe, świeże oblicze grozy.

O czym jest „M3GAN”?

Twórcy filmu

W filmie M3GAN występują Ronny Chieng (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace) i Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Stephane Garneau-Monten (Straight Forward) i Lori Dungey (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, wersja rozszerzona).