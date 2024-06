Magda zdradziła Wiktora? Kobieta nie wytrzymała! Zwycięzcy „Love Island” przerzucają się oskarżeniami!

Bardzo nie chciałam tego robić i w dalszym ciągu utrzymuję, że nie będę prać brudów na temat swojego prywatnego życia w Internecie. Nie będę nabijać sobie zasięgów na swoim rozstaniu, choć mogłam. Jeśli Wiktor zdecydował, że chce wystąpić przed mediami, to jego sprawa. Ten fakt jeszcze bardziej utwierdza mnie w tym, że podjęłam dobrą decyzję i byłam z niewłaściwą osobą. Sprostuję tylko krótko rzeczy, które muszę i więcej wypowiadać się na ten temat nie będę. Jestem mocno zaskoczona i rozczarowana, bo to co usłyszałam bardzo rozmija się z prawdą. Odniosę się do paru tematów, które wymagają konkretnego sprostowania. Wyjaśnię, że kwiaty o których mówi Wiktor to 5 piwonii, które dostałam od mamy oraz bukiet białych tulipanów, które podarowałam mamie, przy okazji jej wizyty w Warszawie. Świętowałyśmy wtedy Dzień Matki oraz nadchodzący Dzień Dziecka. Tyle w temacie kwiatów. Bardzo nieetycznym uważam wypowiadanie się publicznie na tematy finansowe. Niestety, z wywiadu wynika, jakby koszt mojej operacji został pokryty przez Wiktora, co nie jest prawdą. Liczę na sprostowanie w tej sprawie. W naszym związku nie było kolorowo. Ostatnią rozmowę na temat rozstania odbyliśmy w lutym. Wtedy sam Wiktor stwierdził, że skoro fakt, że jestem z nim nieszczęśliwa wraca co jakiś czas, to chyba należy się rozstać. To była jedna z wielu rozmów na ten temat. Nie rozumiem w takim razie skąd „zaskoczenie”. Nie zdradziłam Wiktora, z nikim się nie spotykałam i nie spotykam. Dodam tylko, że czuję się zraniona oskarżeniami, które padły w moją stronę i stawiają mnie w bardzo negatywnym świetle. Nie rozumiem, dlaczego pytania dotyczące rzekomego romansu nie zostały zadane bezpośrednio, w momencie, kiedy w głowie pojawiła się taka myśl? Moje odczucie dotyczące złego traktowania Wiktora spowodowane było faktem, że jestem oschła, nie ma we mnie „chemii”, „ognia” i okazywania uczuć w stosunku do drugiej osoby. Moje „zachowanie odbiegające od normy” wynikało ze świadomości, że ten związek należy zakończyć. Dojrzewanie do tej decyzji było dla mnie procesem bardzo trudnym, wymagającym i emocjonalnym. Ostatni tydzień przed tym, kiedy w końcu wydusiłam z siebie coś, co męczyło mnie tak długo, spędziłam na rozmowach z przyjaciółmi i rodziną, które wspierała mnie i przyznam, przekonywała, żebym w końcu zrobiła co muszę.