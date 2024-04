Magdalena Perlińska zachwycała na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. Jej ukochany to niezłe ciacho!

Magdalena Perlińska odpadła już z „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14”, ale nie da się ukryć, że namieszała na parkiecie i z pewnością widzowie doskonale zapamiętają piękną tancerkę. Zapewne wielu się zastanawia, czy Magdalena Perlińska jest singielką i my znamy odpowiedź - jej serduszko jest już zajęte! Poznajcie przystojniaka, który zdobył serce ślicznej tancerki!

Magdalena Perlińska odkryciem „Tańca z gwiazdami”

14. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” z całą pewnością zapisze się w historii, jako jedna z najbardziej efektownych. Nie dość, że telewizja Polsat zaangażowała tym razem do udziału w show prawdziwe gwiazdy, a nie tylko ich krewnych bądź znajomych, to jeszcze - w przypadku tancerzy - dano szansę naprawdę zdolnym debiutantom. Mowa tutaj m.in. o fantastycznej Magdalenie Perlińskiej, która była ozdobą tej edycji „TzG”.

Kim jest Magdalena Perlińska?

Magdalena Perlińska przyszła na świat 8 grudnia 1992 roku. Powiedzieć, że jest utalentowana, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Taniec to jedyna dziedzina, w której zachwyca piękna Magdalena; oprócz tego jest wziętą modelką, a do tego realizuje się jako aktorka! Już niedługo będzie można zobaczyć ją w komedii pt. „Wieczór kawalerski”. Kibicujemy!

Kim jest ukochany Magdaleny Perlińskiej?

Magdalena Perlińska jest zakochana do szaleństwa! Wielu zastanawia się, kto skradł serce pięknej tancerki, a odpowiedź na to pytanie kryje się w mediach społecznościowych! Ukochany Magdaleny Perlińskiej to młody przedsiębiorca, Jakub Bartoszek, który działa w branży kryptowalut.

