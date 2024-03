Magdalena Stużyńska kiedyś i dziś. Tak się zmieniała gwiazda serialu „Przyjaciółki”! Czas obchodzi się z nią bardzo łaskawie

Magdalena Stużyńska: wiek, kariera

Magdalena Stużyńska to urodzona 25 marca 1974 r. w Giżycku ceniona polska aktorka, prezenterka telewizyjna i artystka kabaretowa. Ciągoty do sceny i aktorstwa miała od zawsze - jako nastolatka należała do ogniska teatralnego przy Teatrze Ochoty, a w wieku 15 lat wystąpiła w spektaklu teatralnym „Eksperyment” w reżyserii Haliny Machulskiej. Rok później debiutowała na wielkim ekranie rolą w filmie „Brama do raju” w reżyserii Ryszarda Mocha i zaczęła pojawiać się w kolejnych filmach, takich jak „Pierścionek z orłem w koronie” (1992) i serialach. Od 1999 r. jest związana z Teatrem Kwadrat.