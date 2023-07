Małgorzata Ostrowska-Królikowska z synem na festiwalu im. Pawła Królikowskiego. Ukochana Jana była gwiazdą wieczoru!

Za nami drugi dzień 8. Festivalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego, który śmiało można nazwać festiwalem ku pamięci Pawła Królikowskiego, bo to właśnie świętej pamięci aktor wymyślił tę imprezę. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia!

Kudowa-Zdrój gospodarzem festiwalu

Kudowa-Zdrój to urocze dolnośląskie uzdrowisko, położone w dolinie na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego, które ma wiele do zaoferowania zwłaszcza w wakacje - od zdrowego powietrza, pięknych parków i ogrodów, przez zabytki, po przepiękne trasy spacerowe. Uzdrowisko odwiedzali m.in. jeden z największych poetów Johann Wolfgang Goethe, a także car Rosji Aleksander I, król Prus Fryderyk Wilhelm III i cesarz Austrii Franciszek I. Od ośmiu lat to Kudowa-Zdrój to również Festival CZ-PL, który od trzech lat nosi imię Pawła Królikowskiego.

Wspomnienie Pawła Królikowskiego

Aktor swoją charyzmą i talentem podbił serca widzów, którzy zapamiętali go m.in. z roli Kusego w kultowym „Ranczu”. Zawsze był też blisko ludzi, zawsze autentyczny. Ale niewielu wie, że jego drugim domem, miejscem, które kochał i gdzie spędzał każdą wolną chwilę, była właśnie Kudowa-Zdrój. To właśnie w tym malowniczym krajobrazie postanowił stworzyć wydarzenie kulturalne, o którym mówi się w dwóch językach, po polsku i po czesku. Dziś rozpoczyna się 8. edycja Festivalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego, który łączy polską i czeską kulturę, czyli bliskie, sąsiadujące ze sobą narody. Kudowa-Zdrój to miejsce, które Paweł Królikowski nazywał swoim „małym rajem”. To tutaj, w otoczeniu natury, odnajdywał spokój i inspirację. Często mówił, że Kudowa to miejsce magiczne, pełne pozytywnej energii i niesamowitej atmosfery.

Co wydarzy się podczas Festivalu CZ-PL?

Dlatego Festival CZ-PL jest kontynuowany przez najbliższych aktora, żonę Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz dzieci, które podobnie, jak rodzice, wybrali artystyczne drogi. To nie tylko hołd dla aktora, ale również sposób, aby wypełnić jego misję budowania mostów między kulturami i ludźmi. Przez cały weekend goście i przyjaciele aktora będą celebrować jego pamięć, ciesząc się tym, co kochał najbardziej - muzyką, sztuką i niesamowitą atmosferą międzynarodowej przyjaźni. Sobota to przede wszystkim konkurs wokalny dla amatorów, w którym Polacy śpiewają piosenki czeskie, a Czesi polskie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne: I miejsce 3000 zł; II miejsce 2000 zł, III miejsce 1000 zł. Wieczorem, natomiast, tradycyjnie wybrzmiał Koncert Galowy pt. "Czeska plaża". Na scenie wystąpili Jan Ignacy Królikowski - dyrektor muzyczny festiwalu, Marcin Januszkiewicz, Vendula Příhodová, Leszek Żurek, Roman Tomeš, Carmell, Małgorzata Szarek. Gospodarzami koncertu byli Joanna Kołaczkowska i Artur Andrus. Autor: AKPA W galerii prezentujemy zdjęcia z 2. dnia 8. Festivalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego.

