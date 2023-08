Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży! Piękna gwiazda TVP spodziewa się drugiego dziecka

Małgorzata Tomaszewska spodziewa się drugiego dziecka

Małgorzata Tomaszewska to postać, której przedstawiać nie trzeba. Od kilku lat jest jedną z najważniejszych twarzy Telewizji Polskiej, a takie programy, jak chociażby „Pytanie na śniadanie” czy „The Voice of Poland”, zapewniły jej uznanie widzów, którzy polubili Małgosię za to, że jest autentyczna i nikogo nie udaje na ekranie. Teraz piękna prezenterka TVP ogłosiła wspaniałe wieści, bowiem jest w ciąży!