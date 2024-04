Malwina Dubowska jest matką dziecka męża Roksany Węgiel. Dosadnie skomentowała słowa Roxie! Nie gryzła się w język!

Małżeństwo Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel, chociaż ma zaledwie 19 lat, od dawna jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Wszystko za sprawą programu „The Voice Kids”, który wygrała mając 13 lat. To otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery, która zdaja się nie zamykać do dzisiaj. Roksana Węgiel praktycznie dorastała na oczach całej Polski; wszyscy obserwowali, jak staje się kobietą, więc nic dziwnego, że wszyscy emocjonują się jej pierwszym poważnym związkiem.

O tym, że relacja z Kevinem Mglejem jest poważna, niech świadczy fakt, iż zakochani... wzięli cywilny ślub w święta wielkanocne! Informacje o tym, że Roksana Węgiel i starszy od niej o 8 lat Kevin Mglej są parą zaczęły pojawiać się na początku 2022 roku. Para długo się ukrywała, aż w końcu potwierdzili swój związek. Połączyła ich wspólna praca nad płytą Roxie. 27 maja 2023 roku zaręczyli się.