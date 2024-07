Malwina Smarzek kusi wdziękami w skąpym bikini! Nasza siatkarka ma zabójcze ciało!

Malwina Smarzek kusi wdziękami w skąpym bikini!

Malwina Smarzek to postać, którą z pewnością świetnie już zna każdy kibic siatkówki. Urodzona w 3 czerwca 1996 roku zawodniczka od kilku lat jest jedną z najlepszych polskich siatkarek i jednym z filarów naszej reprezentacji. To m.in. ona przyczyniła się do ostatniego wielkiego sukcesu kobiecej drużyny narodowej, jakim był brązowy medal Ligi Narodów w Bangkoku.

Przez lata swojej sportowej kariery, Malwina Smarzek doczekała się pokaźnego grona fanów, którzy śledzą nie tylko jej poczynania na siatkarskim parkiecie, ale także te w życiu prywatnym. Jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 70 tysięcy osób, co jest jednym z najwyższych wyników wśród wszystkich obecnych reprezentantek Polski. Nasza reprezentantka chętnie dzieli się tam nie tylko zdjęciami z kolejnych meczy, ale także całą masą prywatnych materiałów, które nierzadko wywołują potężny zachwyt wśród jej kibiców.