Mamed Chalidow ma piękną żonę! Polka dla męża przeszła na Islam! Redakcja Telemagazyn

Mamed Chalidow to bez wątpienia największa gwiazda polskich sportów walki. Czempion organizacji KSW od lat dostarcza kibicom ogromu emocji, a już za moment zobaczymy go debiutujące w boksie, gdzie podejmie się walki z samym Tomaszem Adamkiem! Chociaż Mameda Chalidowa znają chyba wszyscy, to nie każdy wie, że fighter MMA ma przepiękną żonę! Zobaczcie, jak prezentuje się Ewa Chalidow.