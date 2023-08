Marcelina Zawadzka pokazała ogromny dekolt! Piersi aż wypadają! To jej ciuchy po domu

Kim jest Marcelina Zawadzka?

Powiedzieć, że Marcelina Zawadzka zachwyca urodą, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Była Miss Polonia to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych Polek! Zawadzka urodziła się 25 stycznia 1989 w Malborku i swój pierwszy poważny tytuł miss zdobyła w 2003 roku - wówczas została Miss Malborka Nastolatek. W 2011 roku została Miss Polonia, a rok później zakwalifikowała się do ścisłej 16-stki konkursu Miss Universe 2012.

Później Marcelina Zawadzka rozpoczęła swoją medialną karierę. Najpierw pracowała dla TVN Turbo, a w 2015 roku związała się z Telewizją Polską, której twarzą była przez długie lata. Widzowie do dzisiaj tęsknią za Marceliną Zawadzką w „Pytaniu na śniadanie”, a jej rozstanie z TVP było szeroko komentowane. Od grudnia 2021 roku Marcelina Zawadzka związana jest z telewizją Polsat.