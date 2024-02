Marcin Hakiel wziął w obroty Dagmarę Kaźmierską! Ukochana tancerza będzie zazdrosna? Redakcja Telemagazyn

Już za moment, na antenie telewizji Polsat, wystartuje 14. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Jedną z największych gwiazd tej edycji widowiska będzie Dagmara Kaźmierska, którą sparowano z powracającym do formatu Marcinem Hakielem. Media plotkarskie już od tygodni informują, że między tą parą... nie układa się najlepiej! Szybko odpadną? Zobaczcie, jak razem trenują!