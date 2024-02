Marcin Hakiel aż tryska miłością! Dosłownie kleił się do Dominiki!

Charytatywna gala „50 Osobistości Biznesu”

W warszawskim Hotelu Airport Okęcie odbyła się charytatywna Gala „50 osobowości biznesu” na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce przygotowana przez redakcję czasopisma „Businesswoman & life”. Podczas Gali miała premierę książka „50 osobistości biznesu”, która opowiada historie ludzi sukcesu. Pokazuje, co ich inspiruje, pasjonuje, motywuje do działania. Czytelnik z jej lektury dowiaduje się, czym są dla nich sukcesy, a czym porażki, jakie są ich marzenia i skąd czerpią energię do nieustannego dążenia do wyznaczonych sobie celów.

Nagrodzono również statuetkami osoby ze świata show-biznesu:

Idę Nowakowską,

Annę Popek,

Marcina Hakiela,

Dominika Szymańskiego,

Natalię Niemen

Gospodarzem wieczoru była Elżbieta Jeznach, dyr. Do spraw kluczowych klientów magazynu oraz aktor Jacek Borkowski.

Autor: AKPA