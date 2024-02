Edward Miszczak z młodszą o 26 lat żoną bryluje na premierze. Aldona Orman pokazała się po operacjach!

Premiera spektaklu „Czego nie widać”

O czym jest „Czego nie widać”?

„Czego nie widać” opowiada o perypetiach prowincjonalnej grupy teatralnej, która przygotowuje się do premiery spektaklu pod tytułem „Co widać”. Podczas pracy wszystko idzie jednak nie tak. Scenografia się wali, z drzwi wypadają klamki, aktorzy nie pamiętają tekstu. Publiczność obserwuje również zabawne perypetie aktorów, którzy zamiast tego, „co widać”, pokazują to, czego nie powinno być widać. Prywatne relacje reżysera, jego asystentki, inspicjenta i aktorów prowadzą do całej masy gagów, animozji i nieporozumień. Katastrofa goni katastrofę, a misterna konstrukcja sztuki chwieje się w posadach.