Marcin Mroczek ma przepiękną żonę! Ładniejsza od świeżo upieczonej małżonki brata?

Marcin Mroczek gwiazdą „M jak miłość”

Powiedzieć, że Marcin Mroczek jest popularny, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Mroczek od 2000 roku jest w obsadzie serialu „M jak miłość”, gdzie wciela się w postać Piotra Zduńskiego. Widzowie wręcz pokochali go za tę kreację! Ta rola zapewniła mu ogromną sławę i rozpoznawalność, jednak sam Marcin Mroczek, wspólnie ze swoim bratem, starają się aktorsko poszukiwać innych dróg dla siebie i nie ograniczają się jedynie do telenoweli TVP. Można oglądać ich także na wielkim ekranie czy deskach teatru.