Marcin Kwaśny pochwalił się drugą żoną. Ależ ona jest piękna!

Marcin Kwaśny znalazł szczęście w drugim małżeństwie

Marcin Kwaśny w 2008 roku wziął ślub z architektką Dianą Kołakowską. Niestety, to małżeństwo nie przetrwało i 10 lat później żona aktora złożyła w sądzie pozew, domagając się w nim orzeczenia winy aktora za rozpad ich związku. Marcin Kwaśny szczęście znalazł w drugim małżeństwie; od 2021 roku jest mężem pięknej Klaudii Kwaśny, która jest śpiewaczką operową. Para doczekała się dwójki dzieci ! Teraz oboje pojawili się na oficjalnej premierze filmu „Jedna dusza”.

Marcin Kwaśny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Widzowie doskonale znają go z takich seriali, jak chociażby „Korona królów” czy „Klan”, a także filmów, bowiem Marcin Kwaśny m.in. zachwycał na wielkim ekranie jako rotmistrz Witold Pilecki.

Marcin Kwaśny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. W ostatnich latach można było zobaczyć go w takich filmach jak m.in. "Kamerdyner", "7 uczuć", "Czyściec" czy "Asymetria", jednak…

O czym jest „Jedna dusza”?

Jest rok 1990, kiedy na świat przychodzi Alojz (Dawid Ogrodnik). Początkowo matka (Dorota Kolak) zamierza porzucić chłopca, jednak ostatecznie powraca po płaczącego synka. Mijają lata. Dorosły już mężczyzna jest twardym górnikiem, mającym charyzmę i posłuch kolegów. Jednak skłonność do alkoholu sprawia, że każdego dnia cierpią jego najbliżsi - żona Anna (Małgorzata Gorol) i synowie. Kiedy doprowadzona do ostateczności kobieta postanawia porzucić męża, dochodzi do niespodziewanego. Podczas katastrofy w kopalni, Alojz bez wahania ratuje życie kolegi, którego dotychczas bezlitośnie szykanował. Wypadek stanie się dla całej rodziny przełomem, który odmieni jej życie bezpowrotnie. Paradoksalnie jednak, mimo tragicznych konsekwencji, przyniesie też iskrę nadziei.