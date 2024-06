Marcin Miller ma piękną żonę! Są razem od 34 lat. Wybaczyła mu zdrady!

To właśnie Anna Miller wiernie stała u boku Marcina Millera, gdy ten stawał się gwiazdą disco polo. Nie było to łatwe, bowiem mężczyzny często nie było w domu, a w dodatku na koncertach było sporo pokus, z których niestety korzystał... Anna Miller wybaczyła mężowi zdradę, o czym lider zespołu Boys wspomniał w jednym z wywiadów:

Po zdradzie życie bardzo się zmieniło. Wtedy był taki czas, że na niczym mi nie zależało. Uznałem: co ma być, to będzie. Całe szczęście, że u swego boku miałem i mam tak wspaniałą kobietę. Jakoś to wszystko zniosła. Płakała, przeżywała, ale to bardzo dzielna kobieta. Jej cierpliwość i upór były kluczem do naszego małżeńskiego szczęścia. Wyjaśniliśmy sobie wszystko. Doceniam to, co mam. Po każdym koncercie powrót do domu, żony i synów to wielkie szczęście. A kiedyś nie wracałem i mówiłem, że mam sesję zdjęciową - wyznał Marcin Miller.