Zenek Martyniuk dzisiaj jest ikoną stylu! Dawniej wyglądał GORZEJ!

Zenek Martyniuk to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Zapewne trudno znaleźć Polaka, który nie kojarzyłby tej jakże barwnej postaci z Podlasia. Dzisiaj Zenek Martyniuk jest nazywany królem disco polo oraz elegancji, jednak słynny muzyk nie zawsze tak wyglądał! Zobaczcie, jak się zmieniał na przestrzeni lat!

Zenek Martyniuk to żywa legenda

Zenek Martyniuk to już dzisiaj ikona. Żywa legenda. Człowiek będący synonimem określenia disco polo. Myślisz o muzyce disco polo, to jednocześnie myślisz też o Zenku Martyniuku, który na tę pozycję zapracował sobie latami grania z zespołem Akcent. Takie piosenki, jak chociażby „Królowa nocy", „Przekorny los”, „Życie to są chwile”, „Psotny wiatr” czy „Przez twe oczy zielone” znają chyba wszyscy!

Zenek Martyniuk urodził się 23 czerwca 1969 roku w Gredelach. Jest synem Teresy i Bazylego Martyniuków, którzy zajmowali się gospodarstwem. Ma starszą o trzy lata siostrę Wiolettę. Pochodzi z rodziny mieszanej wyznaniowo – matka jest wyznania rzymskokatolickiego, a ojciec był wyznania prawosławnego. Co ciekawe, małego Zenona ochrzczono w cerkwi, natomiast wychowano w obrządku rzymskokatolickim. Tradycje muzyczne w rodzinie Martyniuków były głęboko zakorzenione.

Kariera Zenka Martyniuka

Sam Zenek również zaczął wcześnie występować na scenie. Po ukończeniu nauki w ósmej klasie szkoły podstawowej zaczął grać zarobkowo z różnymi zespołami muzycznymi na lokalnych imprezach i przyjęciach weselnych. Do dzisiaj Zenek Martyniuk potrafi śpiewać także w języku romskim, białoruskim oraz rosyjskim. Swoją zawodową karierę na scenie Martyniuk rozpoczął, gdy dostrzegł go Zenobiusz Gula i zaprosił do zespołu Akord. Następnie młody Martyniuk przewinął się jeszcze przez formacje Centrum, Zenki, Orfeusz oraz Venus, aż w 1989 roku, razem z Mariuszem Anikiejem, założył zespół Akcent.

Zespół Akcent rozpadł się w 1992 roku, gdy Anikiej mieszkał w Belgii. Wówczas Zenek Martyniuk grał w zespole... Ex-Akcent razem z Henrykiem Mellerem, z którym wydał trzy albumy: „Szczęśliwy czas”, „Piękna niedziela” i „Kolędy”. Do tego, przez moment, udzielał się w zespole Crazy Boys. Zespół Akcent został reaktywowany w 1993 roku. Rok później Zenek Martyniuk wydał solowy album pt. „Wspomnienie”. Formacja Akcent z Mariuszem Anikiejem w składzie istniała do 1999 roku. Wówczas w składzie zastąpił go Artur Kirpsza, który był w zespole do 2002 roku. Wtedy w zespole zastąpił go Ryszard Warot.

Życie prywatne Zenka Martyniuka

Zenek Martyniuk 4 lutego 1989 roku w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim poślubił Danutę Rolecką. 1 sierpnia 1989 roku urodził się ich syn Daniel. W 2020 roku odbyła się premiera filmu fabularnego „Zenek”, który inspirowany jest życiem Martyniuka.

Zobaczcie, jak zmieniał się Zenek Martyniuk!

