Marek Sierocki jednak nie zniknie z TVP? Od ponad 40 lat ma wsparcie w żonie! Jak wygląda Urszula Sierocka?

Marek Sierocki nie zostanie zwolniony z TVP?

Koniec 2023 roku przyniósł sensacyjne wieści; Marek Sierocki został zwolniony z TVP ! Część widzów nie mogła w to uwierzyć. W końcu Sierocki jest żywą legendą telewizji i człowiekiem, bez którego trudno wyobrazić sobie Telewizję Polską. Nie dość, że tworzył „Teleexpress” od wielu lat, to stał się też muzycznym symbolem TVP, umożliwiając wielu młodym artystom chociażby debiut na antenie „Teleexpressu”.

Kim jest Marek Sierocki?

Marek Sierocki urodził się 27 lipca 1959 roku w Zielonce. Jego kariera rozpoczęła się w klubie Hybrydy jako DJ w 1980 roku, a już trzy lata później pojawił się w teledysku do utworu „Mniej niż zero” zespołu Lady Pank. Swoje umiejętności konferansjerskie zaprezentował debiutując w 1985 roku jako prowadzący Festiwal Młodzieży i Studentów w Moskwie. Najbardziej znany był jako prezenter muzyczny w „Teleexpressie” od połowy lat 80. aż do grudnia 2023 roku. Ponadto był redaktorem naczelnym polskiej edycji magazynu „Bravo” w latach 1991–1997 oraz prowadził autorski program muzyczny „Video Mix” na antenie Polo TV do 2015 roku.