Mariusz Pudzianowski niknie w oczach. Były strongman nie przypomina dziś dawnego siebie!

Mariusz Pudzianowski - przegląd kariery

Mariusz Pudzianowski od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show-biznesie. Urodzony 7 lutego 1977 roku sportowiec sławę i rozpoznawalność zyskał za sprawą swoich w zawodach Strongman. W wieku 25 lat po raz pierwszy sięgnął on po tytuł Mistrza Europy, a także Mistrza Świata w tej dyscyplinie. Kolejne lata jego kariery były pasmem nieprzerwanych sukcesów i dominacji w światowych zmaganiach najsilniejszych ludzi na świecie. Łącznie wygrywał on 6-krotnie w Mistrzostwach Europy Strongman (2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009), 5-krotnie w Mistrzostwach Świata (2002, 2003, 2005, 2007 i 2008), a także trzy razy sięgnął on po drużynowy puchar Mistrzostw Świata Par Strongman w latach 2003–2005.