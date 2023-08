Marta Manowska o zachowaniu uczestników hitów TVP. To chcieli zrobić gospodyni „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości”!

Były pewne wahnięcia w „Sanatorium miłości”, bo się bardzo chcieli chyba dzielić jakimś moim szczęściem, natomiast chyba już wszyscy zrozumieli, że ja muszę też żyć równolegle. Jestem po pięć, osiem miesięcy w pracy, więc moje życie prywatne przebiega równolegle. Jeżeli ktoś mnie odwiedzi, to jest to moja prywatna sprawa. Czy to jest moja mama, tata czy przyjaciel, to to też moja prywatna sprawa, bo nie wychodzę z nimi na ściankę, albo na okładkę. Gdybym wyszła, to wtedy nie byłaby już moja prywatna sprawa - wyznała, przytacza jej słowa m.in. Pomponik.