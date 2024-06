Marta Manowska w objęciach gwiazdora „Rolnik szuka żony”! To były kandydat Agnieszki!

Ireneusz brał udział w 2023 roku w 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”, gdzie starał się o względy Agnieszki. I wpadł w oko pięknej rolniczce, jednak finalnie nic z tego nie wyszło, bo Agnieszce przeszkadzała przeszłość Ireneusza, który wcześniej... już szukał miłości w TV. W wizytówce Irka czytaliśmy:

Ireneusz ma 47 lat i od 4 lat mieszka i pracuje na Islandii. I choć uwielbia swoje aktualne miejsce zamieszkania, to dla miłości porzuciłby je bez wahania. Ma 172 centymetry wzrostu, kocha jazdę na motocyklu, lubi też rysować. Pomimo że stara się jak najwięcej śmiać i zawsze mieć dobry humor to Ireneuszowi coraz bardziej doskwiera samotność. W kobietach ceni poczucie humoru, zaradność, dystans do siebie, wyrozumiałość i stosunek do bliźnich. Nie wyobraża sobie bowiem, żeby jego partnerka nie miała szacunku do ludzi. Choć w wyglądzie ceni sobie przede wszystkim naturalność, to nie ukrywa, że jego sercu zawsze bliższe były brunetki.