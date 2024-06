Marta Podbioł i Maciej Mikołajczak po DWÓCH LATACH dostali rozwód? Uczestniczka „Ślubu od pierwszego wejrzenia 8” zabrała głos!

Jak się teraz okazuje, koszmar związany ze „ŚOPW” wciąż trwa, bowiem Marta i Maciej walczą o rozwód. Za nimi rozprawa, która odbyła się online, jednak Marta nie może zdradzić, czy udało jej się uzyskać rozwód. Uczestniczka widowiska TVN napisała:

O Boże... Boże... Boże Bożenko co to był za rozwód online! Który się odbył i nie odbył jednocześnie! Wygooglowałam właśnie że obowiązuje mnie tajemnica rozprawy, więc nic już nie wypaplam! 5 minut wcześniej przed rozprawą skończyłam lekcję angielskiego z jedną z moich uroczych pań! Więc wszystko na wariata! Ale to świetnie bo nie miałam czasu na niepotrzebne stresy a nauka z wami sprawia mi niesamowita frajde! ;) To już wszystkooo za mną ;) A wy jak wspominacie swój rozwód? Było krwawo czy raczej na spokojnie?