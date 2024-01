Marta Surnik to prawdziwa piękność! Gwiazda TVP zaszalała z dekoltem!

Kim jest Marta Surnik?

Marta Surnik ma 34 lat i pochodzi z Radomia. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, a do tego brała udział w programie Erasmus, gdzie miała okazję uczyć się na politechnice w Coimbrze w Portugalii. Studiowała tam po angielsku dziennikarstwo.

Marta Surnik od lat związana jest z Telewizją Polską. Była reporterką serwisu TVP VOD, a także wprowadzała widzów za kulisy programów „The Voice of Poland” czy „You can dance”. Od dłuższego czasu jest związana także z programem „Pytanie na śniadanie”; prowadzi tam kącik show-biznesowy, a od czasu do czasu jest także współprowadzącą całą audycję.