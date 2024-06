Mila Jankowska w odważnej kreacji i przepiękna Marta Żmuda Trzebiatowska zachwyciły! Tak wyglądał pokaz mody Mariusza Przybylskiego

To jest bardzo długa opowieść. Zaczęła się z początkiem roku, gdy otrzymałem wspaniały telefon z Instytutu Wzornictwa z propozycją wspólnego wydarzenia i z miłymi słowami, które mówiły o tym, że Instytut bardzo docenia to, co robię. To wspaniała placówka, wspaniała instytucja w naszym kraju. Jedyny taki instytut wzornictwa w Polsce, designu, więc jak mógłbym nie przyjąć takiego zaproszenia. Od dłuższego czasu leży mi na sercu leży temat związany z recyklingiem mody. Bardzo trudno jest mi utylizować ubrania, po prostu je palić. Musiały odczekać swoje, ale przyszedł ten moment i pomysł zaczął rosnąć, zaczął kwitnąć we mnie, aż doszło do kumulacji, czyli dzisiejszego pokazu. To ważna dla mnie sprawa. Tak duża nadprodukcja ubrań, tak duża chciwość i pazerność tego rynku pokazuje mi, że warto naprawdę wykorzystywać to wszystko, co już mamy. I dla mnie jako designera, jako projektanta to wspaniała wyprawa artystyczna w głąb siebie, by poszukać i z tych starych rzeczy stworzyć coś zupełnie nowego. Przykładowo ta pierwsza szara sekwencja, w której z czterech kurtek powstawały jedne spodnie i to było wspaniałe uczucie - mówi Mariusz Przybylski.