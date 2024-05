Miss Polski 2024. Była wokalistka Ich Troje zostanie najpiękniejszą Polką? Kto jeszcze obok Agaty Buczkowskiej walczy o koronę i tytuł?

Poznajcie kandydatki do tytułu Miss Polski 2024!

Konkurs Miss Polski 2024

„Farma” to jeden z najpopularniejszych programów w telewizji. Reality show wspólnie prowadzą Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska. Piękne blondynki mają ze sobą wiele wspólnego, bowiem obydwie...…

Finalistki Miss Polski 2024

Do Hotelu Kolumna Park przyjechało 59 pań, jednak nie każda z nich mogła awansować do finału. Ostatecznie do finału wyborów Miss Polski 2024 awansowały:

województwo dolnośląskie:

Kinga Cyran

Dominika Kowalczyk

województwo kujawsko- pomorskie:

Daria Stogińska

Karolina Szwajłyk

województwo lubelskie:

Aleksandra Czerwińska

Aleksandra Rudzka

województwo lubuskie:

Anna Cichomska

Natalia Chmurzyńska

województwo łódzkie:

Antonina Piotrowska

Karolina Zbiejczyk

województwo małopolskie:

Zuzanna Balonek

Magdalena Szewczyk

województwo mazowieckie:

Weronika Piątek

Zuzanna Śladowska

województwo opolskie:

Sylwia Kowcuń

Alicja Grzejszczak

województwo podkarpackie:

Monika Serwińska

Klaudia Mendyka

województwo podlaskie:

Julia Roszko

Karolina Grabowska

województwo pomorskie:

Angelika Kosoulieva

Oliwia Niezabitowska

województwo śląskie:

Roksana Cieplińska

Nicole Nowocień

województwo świętokrzyskie:

Weronika Nowak

Magdalena Batko

województwo warmińsko-mazurskie:

Aneta Czarnowska

Weronika Kietlińska

województwo wielkopolskie:

Daria Świerczyńska

Kasandra Zawal

województwo zachodniopomorskie