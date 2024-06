Miss Supranational 2024. Najpiękniejsze kobiety świata przyjechały do Polski! Z kim konkuruje Angelika Jurkowianiec? Redakcja Telemagazyn

Stało się! Najpiękniejsze kobiety świata, które są kandydatkami do tytułu i korony Miss Supranational 2024, właśnie przyleciały do Polski! To z nimi będzie konkurować nasza piękna Miss Polski, Angeliką Jurkowaniec! Zobaczcie, jak się prezentują.