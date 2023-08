Monika Olejnik pochwaliła się o 15 lat młodszym partnerem. Ukochany dziennikarki nie odstępował jej na krok!

Monika Olejnik pochwaliła się partnerem

ZOBACZ ZDJĘCIA

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival 2023 trwa w najlepsze! Za nami już dwa dni sopockiego festiwalu, w trakcie którego zgromadzona w sopockim Amfiteatrze publiczność bawiła się do największych muzycznych przebojów. Impreza przyciągnęła nie tylko miłośników muzyki, ale i największe gwiazdy polskiego show-biznesu, które nie tylko oddawały się muzycznym wrażeniom, ale także ochoczo pozowały na ściance. Jedną z takich osobistości była znana dziennikarka TVN Monika Olejnik, która pojawiła się na festiwalu w obecności swojego wieloletniego partnera Tomasza Ziółkowskiego.

Publicystka i jej ukochany chętnie pozowali do zdjęć obecnym na wydarzeniu fotoreporterom, nie szczędząc sobie przy tym czułych gestów. Pozwolili sobie również na krótką pogawędkę z Agnieszką Chylińską, która jest jedną z gwiazd tegorocznego Top of the Top Sopot Festival 2023.