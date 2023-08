„Na Wspólnej”. Syn Waldemara Obłozy postanowił pójść w ślady ojca. Igor to niezły przystojniak, który podbija serca widzów!

Waldemar Obłoza - życie rodzinne

Osoby Waldemara Obłozy raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Artysta od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Widzowie z pewnością świetnie pamiętają jego występy w „Miodowych latach”, gdzie wcielał się on w postać sąsiada Romana Kurskiego, czy w „Na Wspólnej”, gdzie do dziś można oglądać go w roli serialowego Romana.

Prywatnie Waldemar Obłoza dwukrotnie się żenił. Jego pierwszą żoną była Ilona Szoka, z którą w 1988 roku przywitał na świecie parę bliźniąt - Ingę i Igora. Niestety jego małżeństwo nie przetrwało próby czasu. W 2010 roku aktor postanowił ponownie się ożenić. Jego drugą żoną została aktorka Dorota Zielińska.