Najmłodszy syn Janusza Józefowicza to dziś niezły przystojniak! Jakub od lat rozkochuje w sobie widzki TVP!

Janusz Józefowicz ma trójkę dzieci z dwoma różnymi kobietami

Nie każdy może jednak pamiętać, że Natasza Urbańska nie jest pierwszą żoną Janusza Józefowicza. Przed laty tworzył on małżeństwo z tancerką Danutą Józefowicz, z którą doczekał się dwójki dzieci: urodzoną w 1983 roku córkę Kamilę i syna Jakuba, który pojawił się na świecie 10 lat później.

Janusz Józefowicz to postać, którą z pewnością wielu kojarzy. Popularny choreograf, aktor i reżyser, a także dyrektor artystyczny Teatru „Studio Buffo”, już od wielu lat tworzy jedno z najsłynniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Wszystko zaczęło się w sierpniu 2008 roku, kiedy to Józefowicz ożenił się z Nataszą Urbańską, z którą nie raz miał okazję wcześniej wspólnie pracować. Zaledwie 4 miesiące po stanięciu na ślubnym kobiercu, świeżo upieczone małżeństwo przywitało na świecie swoją pierwszą, i jak się okazuje jedyną pociechę - córkę Kalinę.

Najmłodszy syn Janusza Józefowicza od lat rozkochuje w sobie widzki TVP

Okazuje się, że dzieci z pierwszego małżeństwa Janusza Józefowicza, wzorem swojego ojca, również związały swoją zawodową karierę ze światem teatru i telewizji. Najstarsza córka Kamila ukończyła reżyserię na warszawskiej uczelni, po studiach wyjechała do Londynu, a następnie do Brazylii, spełniając się jako reżyserka. Z kolei najmłodszy syn postanowił, że w przeciwieństwie do siostry, będzie rozwijał się jako aktor.