Najpiękniejszy turecki serial o przyjaźni. Który najlepszy?

Tureckie seriale w Polsce

„Zakazany owoc” i „Dziedzictwo” to tureckie seriale, które aktualnie można oglądać w polskiej telewizji. Fani produkcji znad Bosforu oglądają je jednak także w innych źródłach, jak na przykład platformy streamingowe lub internet. Dzięki temu dostęp do kolejnych tytułów jest praktycznie nieograniczony. Widzowie w Polsce uwielbiają tureckie seriale m.in. za urodę grających w nich aktorów, wielowątkowość, mocno zaakcentowane czarne charaktery, a także całą gamę emocji, które towarzyszą ich bohaterom. I choć telenowele z Turcji mają tyle samo zwolenników co przeciwników, faktem jest, że każdy kolejny tytuł, który pojawia się w naszym kraju, zdobywa bardzo duże grono fanów.