Najstarsza córka Jana Frycza wyrosła na prawdziwą piękność! Dalibyście jej 46 lat!?

Jan Frycz jest ojcem aż szóstki dzieci

Jan Frycz to osoba, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Urodzony 15 maja 1954 roku aktor od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży. Artysta znany jest nie tylko ze swoich fenomenalnych ról w filmach i serialach, ale także z tego co się działo w jego życiu prywatnym, a działo się całkiem sporo!

Kim jest najstarsza córka Jana Frycza?

Choć to Olga Frycz jest bez wątpienia najbardziej znanym dzieckiem Jana Frycza, to niektórzy mogą kojarzyć także jego najstarszą córkę Gabrielą, która podobnie jak jej ojciec oraz przyrodnia siostra, również związała swoją zawodową karierę z aktorstwem.

Choć Gabriela Frycz nie zrobiła aż tak imponującej kariery jak Jan i Olga Fryczowie, to i tak ma się czym pochwalić. Bez wątpienia jej najbardziej znaną rolą jest postać Alicji, koleżanki z pracy Ewy Mostowiak w „M jak miłość”. Co ciekawe, Gabriela dołączyła do obsady serialu w 2018 roku, czyli niedługo potem, jak z produkcją pożegnała się jej przyrodnia siostra Olga.